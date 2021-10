Aracaju vacinou mais de 43 mil pessoas contra covid esta semana

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue avançando com a campanha de imunização da população contra a covid-19. Somente nesta semana, de segunda (28) a está sexta-feira, 22, foram vacinadas 43.024 pessoas. Com mais esse percentual, a capital sergipana continua se destacando no cenário nacional, com 89,56% da população acima dos 12 anos vacinada, o que equivale a 510.448 aracajuanos.

O cronograma segue direcionado à população adolescente com idade entre 12 e 17 anos, pessoas acima de 18 anos, gestantes, puérperas e lactantes, os inseridos na repescagem, além do adiantamento da segunda dose.

Também está sendo aplicada a dose de reforço nos idosos com a segunda dose recebida até 15 de abril, além dos imunossuprimidos 40+, e profissionais de saúde vacinados com a segunda dose até 31 de março.

Os dados da vacinação já refletem no controle da pandemia na capital, a exemplo da redução de quase 26% na positividade dos exames considerando as duas últimas semanas, e da taxa de ocupação de leitos de enfermaria municipais em mais de 18%.

Novo cronograma

A partir da próxima segunda-feira, dia 25, poderão receber a dose de reforço aqueles idosos e profissionais de saúde que tomaram a segunda dose até o dia 10 de maio. Pessoas com imunossupressão acima dos 18 anos também poderão tomar a dose de reforço. Já a antecipação da Pfizer valerá para todos que estão agendados para receber a segunda dose até o dia 30 de novembro.

Pelo calendário de vacinação, todos os idosos e profissionais de saúde que se enquadram neste grupo prioritário, poderão receber o reforço da vacina entre os dias 25 e 29. Imunossuprimidos, acima dos 18 anos, que receberam a segunda dose há 28 dias, também já podem receber a dose de reforço nestes dias, assim como quem deve receber a segunda dose da Pfizer.

Foto Sérgio Silva