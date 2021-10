Homem é preso após jogar um galo contra a parede durante rinha de galo em Canindé

O 4° Batalhão de Polícia Militar, em Canindé de São Francisco, prendeu nesta sexta-feira (22) Cleildon Rodrigues, investigado por realizar rinhas de galo. Ele foi encontrado no Povoado Capim Grosso, também no município de Canindé, onde assumiu os maus-tratos.

Após tomar conhecimento dos fatos por meio de vídeo que circulava nas redes sociais, a Polícia Civil iniciou diligências para encontrar o local onde aconteceu o crime e identificar quem eram os envolvidos. O local foi encontrado pela Polícia Militar, que, ao chegar, entrou em contato com a ONG de proteção aos animais Alimenta Cão, que disponibilizou um médico veterinário para comprovar os maus-tratos.

Ainda, a PM conseguiu a informação de que o indivíduo que aparece no vídeo jogando um galo na parede, Valmir Rodrigues Gomes, está foragido e não foi encontrado para ser ouvido pela polícia.

Cleidon Rodrigues, que aparece no vídeo participando da rinha, deve responder pelo artigo 32 da Lei nº 9.605/98, que tipifica os crimes ambientais. Além disso, também é investigada a possibilidade do crime de associação criminosa. Se comprovada, as penas podem ser superiores a 4 anos.

