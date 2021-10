A Polícia Rodoviária Federal de Sergipe (PRF/SE) apreendeu nesta sexta-feira (22), um caminhão que transportava mais de uma tonelada de drogas. A apreensão aconteceu no KM 181, da BR 101 no município de Umbaúba

As drogas estavam escondidas no teto de um caminhão que vinha do estado do Paraná com destino à Aracaju. O motorista foi preso. Com ele, os policiais também apreenderam uma pistola 9 mm.

O veículo e todo o material recolhido foram encaminhados para a sede da PRF, em Aracaju.

Foto: PRF/SE