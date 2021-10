Polícia Civil prende mulher envolvida num roubo de veículo

Investigadores da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva na tarde dessa quinta-feira, 21, na Grande Aracaju. A ação culminou na detenção de Elisabete Gargania da Silva, 38 anos, que é suspeita de ser coautora em um roubo de veículo, em 2018, no bairro 18 do Forte.

De acordo com o delegado Luis Carlos Xavier da DRFV, o crime foi praticado por um casal, e se deu da seguinte maneira: assim que um casal entrou no veículo Gol, que estava estacionado em frente à residência no Bairro Dezoito do Forte, foi surpreendido por um homem e uma mulher, os quais, com utilização de uma arma de fogo, anunciaram o assalto subtraindo o veículo e vários outros pertences das vítimas.

A prisão de Elisabete se deu após investigações e contou também com o reconhecimento das vitímas, resultando na identificação do casal. A mulher está detida, à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP