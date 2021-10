Prefeitura de Santo Amaro divulga edital de pss para bolsistas

A Prefeitura de Santo Amaro das Brotas, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para bolsistas de extensão tecnológica de nível II – coordenadores municipais, e bolsistas de extensão tecnológica de nível III – formadores municipais, no âmbito do Programa Alfabetizar pra Valer (PAV). As inscrições acontecerão no período de 25 de outubro a 03 de novembro, somente por meio do email da Secretaria da Educação de Santo Amaro das Brotas – sec.educacao@santoamaro.se.gov.br.

No email, o participante deve enviar o documento oficial de identificação com foto, CPF, currículo vitae, certificado de nível superior em área de Licenciatura, comprovação de experiência profissional na área de Educação, comprovação das titulações que declarar, e os seguintes documento que estão anexados no final do edital – Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado, e declaração de disponibilidade para atuar no Programa.

A análise dos currículos ocorrerá nos dias 04 e 05 de novembro, e o resultado será disponibilizado nos canais de comunicação da Prefeitura (site, facebook e instagram), no dia 08. A bolsa para o cargo de Formador Municipal é de R$800, já para Coordenador é de R$1.300, ambos exigem 40 horas de trabalho semanal.

As vagas são temporárias e atenderão às necessidades da Semed, através do PAPV. Os critérios de seleção e demais informações relacionadas ao PSS estão descritas no edital nº01/2021, disponibilizado no diário oficial da Prefeitura de Santo Amaro das Brotas – https://www.santoamarodasbrotas.se.gov.br/ .

Por Victor Prado