Acidente envolvendo carreta e carro de passeio deixa pessoas presas às ferragens na rota do sertão

Um grave acidente foi registrado no inicio da manhã deste domingo (24) na rota do Sertão, no local conhecido como “curva da morte” entre os municípios de Canindé do São Francisco a Poço Redondo.

As informações são de que um veiculo de passeios bateu frontalmente com uma carreta, deixando as vitimas presas às ferragens.

Devido a gravidade do acidente, a Rota do Sertão interditada.

Equipes do corpo de Bombeiros de Sergipe e de Alagoas e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão prestando os primeiros socorros.

Com informações e foto do radialista Jailton Santana