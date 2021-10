Após solicitação do prefeito, a Deso vai ampliar o abastecimento de água em Santo Amaro

O prefeito de Santo Amaro das Brotas, Paulo César, foi à Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), na última sexta-feira (22), em busca de melhorias no abastecimento de água encanada do município. O gestor se reuniu com o presidente da companhia, o engenheiro Carlos Melo, e com o superintendente de operações, Marcos Carvalho.

Na pauta, eles discutiram sobre a perfuração de mais um poço artesiano para reforçar o abastecimento da cidade durante o verão. Outra solicitação que o prefeito Paulo César fez ao presidente da Deso, foi a ampliação da rede de água do município, chegando ao Brogodó e na Piçarreira, incluindo também a Várzea das Flores.

Os dois pedidos feitos pelo gestor, foram prontamente aceitos pelos representantes da empresa, e em breve entrarão em execução expandindo a água para mais comunidades de Santo Amaro e evitando a falta d’água, com a perfuração de mais um poço.

O prefeito Paulo César agradeceu ao gestor da Deso por mais uma parceria com a Prefeitura, visando sempre benefícios para os santoamarenses. “Esse é mais um marco da nossa administração em parceria com a Deso, retifico meu agradecimento ao presidente, o engenheiro Carlos Melo e ao superintendente de operações Marcelo Carvalho. Quem ganha com essa somação são os filhos e filhas de Santo Amaro das Brotas”, afirma o gestor.

Da assessoria