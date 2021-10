Samba e teatro animam aracajuanos na General Valadão

Em mais um dia de programação da Maratona Cultural promovida pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), o encontro da música e do teatro se fez presente no Centro Cultural de Aracaju.

Para começar o dia, a roda de samba do projeto Varanda do Ademas levou ritmo e alegria ao público presente na região central da cidade. Idealizador da roda, o musicista Ademário Santos explica que a ideia de projeto é agregar músicos que não são do cenário do samba, trazendo uma nova proposta sonora ao cenário musical desse ritmo.

“O projeto sempre acontece em espaços públicos, onde a gente consegue reunir amigos músicos. Hoje, com a gente, estava o Martin Iuri no sax, Mimi do Acordeon, Luan Almeida e Paulo Rosa”, explica o artista.

Já no palco do Teatro João Costa, dentro do Centro Cultural, a criançada e seus pais puderam acompanhar mais uma apresentação da Companhia Trem Baum, com o espetáculo Fabular, dirigida pelo ator, produtor e diretor Camilo Tostes.

Fabular é uma peça teatral composta por fábulas tradicionais que foram adaptadas do modo a transmitirem alguns dos principais valores humanos. Acompanhado da família, o professor de Artes Rógeres Nascimento Santos conta que levou a filha para conhecer o mundo do teatro.

“É ótimo distrair a mente através da arte. A arte serve pra isso, para trazer o acalento, trazer a alegria, trazer a informação, isso o grupo trouxe aqui, tudo que a minha filha Elisa via no papel ela pôde ver aqui materializado na peça teatral”, afirmou Rogéres.

Questionado sobre a presença do público infantil no Centro Cultural para assitir ao seu espetáculo, Camilo Tostes disse ter relembrado o início da carreira, “quando eu estreei no teatro amador em Juiz de Fora – MG”. “É um recomeço. É uma reestreia. A interatividade com o público é uma característica nossa. O espetáculo é feito no improviso, e não existe um texto pré formatado. Então, a gente faz um exercício de improvisação e vamos construindo as cenas em conjunto. Isso torna tudo fantástico”, destaca.

