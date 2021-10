Plano de Desenvolvimento será apresentado em Itabaiana

O Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe (PDES) vem sendo apresentado à população sergipana desde o mês de julho desse ano. A data imprime o lançamento de um marco na história por representar o desenvolvimento econômico e sustentável para o Estado de Sergipe. O plano já percorreu municípios e instituições por meio da realização do Fórum Itinerante, e no próximo dia 26 de outubro, às 19h, o PDES será apresentado pelo presidente da Assembleia Legislativa (ALESE), deputado Luciano Bispo (MDB), na Câmara de Vereadores do município de Itabaiana.

O PDES vem sendo apresentado nas regiões e na capital do Estado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB) com o apoio técnico do coordenador do Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe na Alese, Marcelo Barberino. O plano foi desenvolvido pela Fundação Dom Cabral – escola de negócios brasileira com padrão e atuação internacionais de desenvolvimento e capacitação – que desenvolveu especial estudo para Sergipe com a finalidade de mapear as principais cadeias produtivas do Estado e apontar para caminhos para o real desenvolvimento econômico para as regiões sergipanas.

Fórum Itinerante

Até o momento o Fórum Itinerante para apresentação do PDES já abrangeu os municípios de Estância, Lagarto e Nossa Senhora de Socorro. O diagnóstico de cada município foi apontado, observando as cadeias produtivas e suas vocações como geradores de oportunidades de investimento e , por conseguinte, como instrumentos de geração de trabalho e renda.

“É a primeira vez no Brasil que uma Assembleia Legislativa toma uma iniciativa desse teor, propondo diretrizes para o desenvolvimento do Estado. Venho afirmando que o Plano de Desenvolvimento é um presente da Alese para os sergipanos e para os próximos governos”, declarou o presidente da Alese, Luciano Bispo, enfatizando a importância do conhecimento dos gestores públicos e dos pequenos, médios e grandes empreendedores sobre o PDES.

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macêdo