Prefeitura monitora a capital durante a chuva. Em apenas 1h foi registrado 47 milímetros

Confirmando a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), na capital sergipana. Como de rotina, a Prefeitura de Aracaju mantém equipes em alerta, monitorando os pontos de risco da cidade, num trabalho preventivo. Nas primeiras horas do dia, foi registrado um volume de chuva de 47 milímetros.

Nesta sexta-feira, 22, por meio da Defesa Civil de Aracaju, órgão que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), a Prefeitura emitiu alerta SMS sobre a possibilidade.

“Nas primeiras horas de hoje distribuímos nossas equipes para monitorar a incidência da chuva na cidade. A previsão para todo o dia é de 50 milímetros de chuva, no entanto, num período de cerca de uma hora, caiu quase o volume previsto para todo o sábado, o que causou alagamento em alguns pontos da cidade”, ressaltou o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado.

Ao longo da manhã, a chuva foi dissipando, o que facilitou o escoamento da água. Foram registrados pontos de alagamento em localidades dos bairros Jabotiana, Luzia e Jardins, sem transtornos à população.

“Os alagamentos foram registrados nas primeiras horas do dia e, nesse período, a maré estava completamente cheia, o que dificulta um pouco o escoamento dos nossos canais porque a água do rio ocupa os canais quando a maré está no pico. Porém, no meio da manhã, a situação já estava mais controlada, a chuva já começa a diminuir a intensidade e o escoamento está mais rápido”, explica o major.

Já no bairro 18 do Forte, a Defesa Civil atentou uma ocorrência de risco de desabamento.

“O chamando foi para atender a uma casa que nós já interditamos. Os moradores vizinhos entraram em contato para saber se, num possível desabamento, havia risco de atingir suas residências. Fomos ao local e verificamos que não há risco de afetar as casas vizinhas e tranquilizamos os moradores. A casa está desabitada e somente os vizinhos ficaram preocupados, mas amenizamos a situação”, pontua Silvio Prado.

O monitoramento pela cidade continua e, em caso de situações de risco, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do serviço emergencial 199, que funciona 24h.

Serviço de Alerta – 40199

O serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção.

Para realizar o cadastro, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Foto Defesa Civil de Aracaju