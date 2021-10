Trânsito é interrompido avenida Rotary após carro bater em poste na Atalaia em Aracaju

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informou na manhã deste domingo (24) que o acesso à avenida Rotary, na Atalaia, pela avenida Santos Dumont, está bloqueado, devido a um acidente de trânsito que ocorreu na manhã deste domingo.

As informações passadas pela SMTT são de que um veículo se chocou em um poste. A Energisa já foi acionada e o trecho ficará interditado até a finalização do serviço no poste.

A SMTT recomenda aos condutores o uso de rotas alternativas.

Informações e foto SMTT