Ana Maria Braga passa por exames após queda e tranquiliza: “Estou bem”

Ana Maria Braga, 72 anos de idade, usou seu perfil oficial para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde. “Estou bem”, postou a apresentadora, que sofreu uma queda em sua casa no domingo (24) e foi levada ao Hospital Beneficência Portuguesa, na cidade de São Paulo.

Em conversa com Quem na tarde desta segunda-feira (25), Mariana Maffeis, primogênita de Ana Maria, contou que estava com a mãe na hora do tombo. “Ela está se recuperando bem. Teve um pequeno tropeço ao entrar na cozinha. Há um pequeno desnível na passagem dos ambientes”, recordou.

Longe dos estúdios da TV Globo após sofrer o acidente doméstico, a emissora escalou os apresentadores Thalita Morete e Fabricio Battaglini para substituí-la. A previsão é que ela fique uma semana afastada.

“A Ana levou um tombo em casa ontem, mas felizmente está tudo bem e ela fez questão de mandar um recado pedindo pra que a gente explicasse tudo muito bem”, disse Fabricio no programa desta segunda-feira (25). “Ela caiu na cozinha. Sabe como é, chão escorregadio. A cozinha é o local da casa onde mais acontecem quedas. E, nesse momento, ela bateu a cabeça. Com isso não se brinca. Mas ela está bem, está lá só em observação”, completou Thalita.

A apresentadora foi ao hospital para realizar exames mais detalhados. “Ela não fraturou nada, não se cortou, mas está com um pouco de dor. Era preciso um exame mais minucioso, então ela fez uma tomografia para investigar”, contou Fabrício.