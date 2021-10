Aracaju anuncia nova antecipação de segunda dose de AstraZeneca a partir desta terça-feira

A partir dessa terça-feira (26), a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS) passa a antecipar segunda dose de AstraZeneca para quem precisa tomar o imunizante até 30 de novembro. Com isso, a SMS pretende ampliar o quantitativo de pessoas com ciclo vacinal completo na capital. Atualmente, 75,16% da população acima de 18 anos já receberam as duas doses.

Para essa nova antecipação, foram selecionados os seguintes pontos de vacinação, que funcionam de segunda a sexta-feira: UBSs Amélia Leite (Suíssa), Augusto Cesar leite (Santa Tereza), Cândida Alves (Santo Antônio), Carlos Fernandes (Lamarão), Carlos Hardmam (Soledade), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Fernando Sampaio (Castelo Branco), Francisco Fonseca (18 do Forte), João Bezerra (Areia Branca), João Cardoso (José Conrado de Araújo) Marx de Carvalho (Ponto Novo e Osvaldo Leite (Santa Maria) e os drives da Sementeira e do 28 BC.

Não é necessário apresentar código para receber segunda dose nos drives. A documentação necessária é: cartão de vacinação (obrigatório), documento com foto e comprovante de residência de Aracaju.

Foto Sérgio Silva