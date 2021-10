Aracaju prepara cemitérios públicos para o Dia de Finados

Na semana que antecede o Dia de Finados, 2 de novembro, a Prefeitura de Aracaju reforça os serviços de limpeza, organização e monitoramento dos cemitérios públicos da capital, gerenciados pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). Assim, nesta segunda-feira, 25, as ações estão voltadas para o São João Batista, no bairro Ponto Novo.

As equipes foram direcionadas para atuar em diferentes frentes, nas áreas interna e externa, com atividades de roçagem mecanizada, capinação, varrição, recolhimento de resíduos e pintura de guias. Já nos próximos dias, a mobilização chega aos ambientes do Helena Alves Bandeira, no bairro Atalaia, e o do ABC, no bairro Jardins – que está inativo, mas recebe visitação.

“Com relação aos cemitérios privados, disponibilizaremos os mesmos serviços, mas, somente no entorno, a exemplo do Santa Isabel que recebeu hoje a atenção da Emsurb. Os trabalhos prosseguem até a véspera do feriado. Para esta operação, designamos cerca de 132 agentes divididos em 12 equipes”, detalha o diretor de Operações, Bruno Moraes.

Ele ressalta que o planejamento engloba, ainda, a data do feriado (2), devido ao grande fluxo de visitantes. “Neste dia, no São João Batista e Helena Bandeira teremos o suporte de duas equipes fixas e 25 contentores para otimizar a coleta dos resíduos. Os particulares serão atendidos através de uma equipe itinerante”, afirma Bruno, ao ressaltar que nos dias 3 e 4 as equipes retornam aos locais para a conclusão das ações de limpeza.

Além da higienização dos espaços de visitação, a empresa municipal irá instalar toldos e cadeiras para proporcionar mais conforto à população que irá participar das missas, conforme programação a ser divulgada posteriormente pela Arquidiocese.

“No São João Batista iremos colocar seis toldos e dez banheiros químicos. Já no Helena Bandeira as pessoas irão contar com dois toldos e dois banheiros. Ao longo do dia teremos a presença de 14 fiscais atuando na organização dos espaços públicos e manutenção dos protocolos sanitários que o momento exige, no que diz respeito ao uso do álcool em gel, distanciamento social e para evitar aglomerações”, complementa o diretor de Espaços Públicos, Bira Rabelo.

“Diferentemente do que ocorreu em 2020, por conta da pandemia e das condições daquele período, não foram realizadas todas as atividades relacionadas ao Dia de Finados. Por isso, este ano, diante da situação atual dos índices pandêmicos do município de Aracaju e de acordo com os decretos dos governos estadual e municipal, estamos preparando os nossos cemitérios para receber as pessoas neste dia que será de visitação aos entes queridos, como também para fazer uma justa homenagem a mais de duas mil pessoas da nossa capital que perderam suas vidas por causa do coronavírus”, enfatiza o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Foto: Felipe Goettenauer