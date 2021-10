Bandidos fazem arrastão em povoado de Santa Luzia do Itanhy

De acordo com os moradores do povoado Botequim, em Santa Luzia do Itanhy, lamentavelmente até agora, as autoridades políticas e policiais daquele município não agiram para conter a onda de roubos, que vem acontecendo com frequência, quase que toda semana nessa comunidade.

Na noite deste sábado, 23, bandidos voltaram a agir no Botequim, e desta feita, roubaram diversos pertences dos moradores e também uma moto de um pai de família. Aliás, já se soma com essa, duas motos que foram roubadas nessa localidade rural.

Segundo o relato de uma moradora, que pediu para não ser identificada, a moto roubada foi uma Honda, modelo 2016, placa QKT 2A74, e pertence a um rapaz que mora na Rua do Cemitério, deste povoado. “O rapaz ia colocar a moto no seguro, segunda-feira, 25, e ele emplacou esta semana”, disse uma moradora.

Os moradores do povoado Botequim estão amedrontados com os bandidos e temem sair a noite, até para irem à Igreja.

Por Magno de Jesus – A Tribuna Cultural