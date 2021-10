Belivaldo Chagas entrega novo Hospital da Criança de Sergipe “Dr José Machado de Souza”

A partir do dia 5 de novembro, o primeiro hospital totalmente dedicado à criança no estado já começa a receber os primeiros pacientes, desafogando a demanda no Hospital João Alves Filho, que ficará apenas com a alta complexidade.



A unidade, totalmente humanizada, vai prestar atendimento pediátrico de urgência 24h/dia, 7 dias por semana, com demandas espontâneas e referenciadas, de baixa e média complexidade, clinicas e cirúrgicas, em crianças com idade a partir de 29 dias até 12 anos, 11 meses e 29 dias.



O hospital integra, junto ao Ambulatório de Seguimento do Recém-nascido de Alto Risco Maria Creuza de Brito Figueiredo e do Banco de Leite Humano Marly Sarney, um verdadeiro Complexo de Saúde da Criança de Sergipe no coração de Aracaju.



Serão aproximadamente 430 colaboradores no local, entre profissionais da saúde (363, sendo 105 médicos) e da área administrativa (67).



Nas alas, serão feitas saudosas homenagens para a Dra. Maria Helena Domingues Garcia (Leninha), Dra. Margareth Rose Uchoa Rangel; Dra. Gloria Tereza de Lima Barreto Lopes, Dr. Walter Marcelo de Oliveira Carvalho; Dr. Marco Antônio Campos Santana, Rita Maria Melquiades (técnica de enfermagem) e Nicholas Ian Oliveira Reis.



Estiveram presentes na entrega de hoje os deputados federais Laércio Oliveira, Fábio Reis e Fábio Mitidieri; deputados estaduais Luciano Bispo, Zezinho Sobral, Luciano Pimentel e Gracinha Garcez; o desembargador Edson Ulisses (presidente do TJSE), o Procurador-geral de Justiça Manoel Cabral Machado Neto e o Defensor Público Geral, José Leó; os prefeitos Katarina Feitoza (Aracaju, em exercício) e Anderson de Zé das Canas (Frei Paulo); o ex-governador Jackson Barreto e os ex-deputados federais André Moura e Jony Marcos; os secretários estaduais Mércia Feitosa (Saúde), José Carlos Felizola (Segg); Marco Antônio Queiroz (Sefaz), Ubirajara Barreto (Sedurbs) e Cristiano Barreto (Sejuc); a diretora regional do Senac, Priscila Felizola; a superintendente do hospital, Catharina Costa, dentre outras autoridades.(📸:Mário Sousa)