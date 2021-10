Capitão Samuel recebe o Prefeito de Muribeca e firma convênio com o Batalhão da Restauração

Na manhã desta segunda-feira, 25, o deputado estadual Capitão Samuel recebeu o prefeito do município de Muribeca, Mário ‘de Sandra’, ao lado da sua mãe e ex-prefeita, Sandra. A visita teve o objetivo de viabilizar um convênio com o Instituto Batalhão da Restauração.

O convênio visa beneficiar o povo de Muribeca, onde serviços de grande relevância serão prestados à população. O Batalhão irá oferecer o seu trabalho de Prevenção às drogas através de palestras educativas e dos projetos da instituição, os escoteiros e o drible contra as drogas.

Além disso, será feita uma parceria no sentido de oferecer acolhimento para pessoas que enfrentam a luta contra a dependência química dentro do município.

O deputado Capitão Samuel aproveitou a oportunidade para agradecer a confiança do prefeito. “Agradecemos o interesse da prefeitura em fazer o convênio e por confiar no trabalho realizado pela instituição. Fico muito feliz pelo interesse dessa gestão em buscar formas de ajudar a população”, ressalta.

No dia 04 de novembro será realizada a primeira ação no município, onde será enviada a caravana do batalhão itinerante, que oferece inúmeros serviços gratuitos.