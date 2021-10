Condutor embriagado provoca acidente na Francisco Porto  e é conduzido a delegacia

O motorista de um carro de passeio foi conduzido à delegacia após provocar um acidente na avenida Francisco Porto, em Aracaju.

O fato ocorreu por volta das 18 horas deste domingo (24), quando o condutor de um Fiat Mobi colidiu na trazeira de um veículo que estava a sua frente .

O acidente não gerou vítimas, porém, os sintomas de.embriaguez do condutor do Mobi eram visíveis e assim que a Cptran chegou, fez o teste do etilometro e constatou 1.02 mg/ l da álcool expelido no ar (a partir de 0.33 mg/ l já cabe a prisão em flagrante). O outro condutor testou 0.00 mg/l .

O acidente foi registrado e o condutor foi levado a delegacia para responder pelo crime de.embriaguez ao volante .

Com informações e foto da CPTRAN