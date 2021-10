Curso de Business Intelligence para Segurança Pública

Foi iniciado, nesta segunda-feira (25), a 6ª edição do curso de Business Intelligence (BI) aplicado à Segurança Pública. O objetivo do curso é o de capacitar os profissionais e órgãos parceiros, apresentando as ferramentas de BI adaptadas ao universo dos dados da segurança pública, de modo a desenvolver a capacidade técnica de uso desses mecanismos, facilitando a tomada de decisão pelos gestores. O curso é uma iniciativa do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) em parceria com a SSP. A solenidade de abertura aconteceu na Universidade Federal de Sergipe (UFS).

O instrutor e representante do MJSP, Clebson Ferreira de Paula, ressaltou que o curso traz as ferramentas de BI para o universo da segurança pública considerando as particularidades de cada localidade. “Os temas são diversos. A ideia em si é criar um nivelamento acompanhando o avanço das ciências tecnológicas trazendo isso para o cenário da segurança pública. A depender do estado e das metodologias, é importante observar cada cenário específico e como são trabalhados os dados em cada estado. Essa interação é crucial para trabalhar e aperfeiçoar cada necessidade que possa surgir”, reforçou.

A delegada Mayra Moinhos, diretora da Divisão de Inteligência (Dipol), explicou que, além da capacitação, o curso promove a integração entre as pessoas. “A finalidade dos cursos do MJSP, além de capacitar os profissionais de segurança, é sempre integrar as instituições. Uma das grandes vantagens dessa oportunidade, com a retomada dos cursos presenciais, além do conhecimento que será passado aos profissionais sobre esses temas, é o networking. Hoje em dia a polícia precisa trabalhar com tecnologia, trabalhar os dados e os sistemas”, detalhou.

O reitor da UFS, Valter Joviniano Santana, rememorou a parceria da instituição com as entidades que formam a sociedade para a ampliação do conhecimento. “A UFS, como uma instituição de ensino formadora de conhecimento, se orgulha muito em poder realizar parcerias como essa com a SSP. Estamos à disposição da sociedade para podermos avançar com ela e não poderíamos deixar de apoiar essa iniciativa que é muito importante para a sociedade sergipana. A UFS abraça e sempre estará de portas abertas para propiciar conhecimento e capacitação para os órgãos parceiros, como a SSP”, concluiu.

Fonte e foto SSP