Festival ‘Segunda Saudável’ segue até 1º de novembro no Shopping Jardins

Shopping Jardins Online apresenta seleção de refeições, lanches, ofertas exclusivas e brinda os clientes com ingresso para o Cinemark nesta segunda-feira

O Shopping Jardins dá uma força para crianças, jovens, adultos e idosos iniciarem bem a semana e prorroga o festival ‘Segunda Saudável’ até o dia 1º de novembro. Acessando o site shoppingjardinsonline.com.br ou o aplicativo Shopping Jardins Online (Android ou iOS), o consumidor encontra uma seleção especial de refeições, lanches, sucos naturais e ofertas exclusivas para a segunda-feira.

As oportunidades são válidas somente para pedidos realizados pela plataforma digital do empreendimento e, nesta segunda-feira, 25 de outubro, quem incluir itens da curadoria ‘Segunda Saudável’ na compra ganha um ingresso para o Cinemark do Shopping Jardins. O bilhete é válido para todos os filmes e horários, exceto as sessões das salas 3D, XD, Prime e D-Box, até o dia 31 de dezembro de 2021.

Salada customizada da Oven de R$26,90 por R$21,90, combo do Suco Bagaço com sanduíche de peito de frango + suco especial de R$35,99 por R$24,99, suco Titi da Morangale (acerola, cenoura, beterraba e laranja) de R$13,60 por R$9, tost de peito de peru com queijo branco do Rei do Mate por R$17,90, tapioca do Canephora Café a partir de R$7,90, filé de frango grelhado do Saboritto por R$24,90, e suco de morango do Senzai por R$9,90 são algumas das sugestões para quem deseja manter uma alimentação equilibrada.

O canal de compras atende a todos os bairros de Aracaju (SE) e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. É possível inserir itens de diferentes restaurantes no mesmo pedido e o frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. O tempo estimado para a entrega das refeições é de uma hora.

Foto: Divulgação

Da assessoria