Governo leva carro fumacê a 7 municípios no enfrentamento ao Aedes

A partir desta segunda-feira, 25, os municípios de Porto da Folha, Itabi, Boquim, Japoatã, Maruim, Arauá e Aracaju recebem a atuação do carro fumacê, em uma ação do governo do Estado que visa o enfrentamento do Aedes Aegypti, vetor da dengue, Zica e chicungunya. Os municípios contemplados apresentaram índices elevados não apenas da presença do mosquito, mas principalmente do número de casos de chikungunya.

Em Aracaju, o carro fumacê irá atuar em 10 bairros, começando nesta segunda, 25, pelo Salgado Filho, São José, Santa Maria, Farolândia, 18 do Forte e Ponto Novo, e no próximo dia 11 no Santo Antônio, Palestina, Japãozinho e Jabotiana, segundo informou a gerente do Núcleo de Endemias da Secretaria de Estado da Saúde, Sidney Sá, acrescentando que o trabalho será executado em um ciclo de quatro semanas, quando o inseticida será lançado em áreas urbana e rural dos municípios.

De acordo com Sidney Sá, a depender do tamanho do território, o carro fumacê fica de segunda a sexta-feira para cobrir todas as áreas de maior incidência do mosquito, como ocorreu no ciclo anterior, quando 13 municípios receberam o reforço no combate ao vetor. Salienta a gerente que o inseticida mata o Aedes em sua fase adulta, de forma que o carro fumacê não substitui o trabalho dos agentes de endemias que é focado na identificação e destruição dos criadouros do inseto.

Atenção

Sidney Sá acha importante alertar as famílias para que não deixem suas crianças nas ruas durante a atuação do carro fumacê para evitar que elas corram atrás dos veículos, desse modo evitando acidentes e incidentes, considerando que o inseticida é um veneno. “Pedimos ainda às famílias que deixem portas e janelas abertas no momento da passagem do fumacê para que possamos alcançar o maior número possível de Aedes”, concluiu.

