IML recolhe 16 corpos neste final de semana, vitimas de homicídios, afogamentos e acidentes

O instituto Médico Legal (IML) recolheu neste final de semana 16 corpos, sendo quatro mortes por afogamentos, três vitimas de acidentes automobilístico e cinco vitimas de homicídios.

Veja relação dos corpos

Jessiano Santosa Chagas, 28 anos, vitima de arma de fogo, no município de Maruim;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte por arma de fogo, na BR-101, Km 35, município de Capela;

Gustavo de Oliveira Santos Melo, 24 anos, morte por afogamento, no Povoado Timbó, município de Salgado;

Adson Araujo LeaL, 55 anos, corpo recolhido no Hospital José Franco, vitima de afogamento, no município de Nossa Senhora do Socorro;

José Adevaldo de Andrade, 45 anos, vitima de acidente de trânsito, do tipo queda de moto, na Rodovia SE-412, Povoado Alagadiço, município de Frei Paulo;

Adailton Jesus dos Santos, 43 anos, corpo recolhido no Hospital de Umbaúba, morte por acidente de trânsito;

Edelton Moreira dos Santos, 31 anos, morte por acidente de trânsito, na BR-101, Km 167, município de Santa Luzia do Itanhy;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte violenta por arma de fogo, no Bairro Santa Maria, em Aracaju;

Adriano de Jesus Santos, 33 anos, morte violenta por arma de fogo, na Rua Manoel Messias Alves, Bairro Bonfim de Baixo, município de Simão Dias;

Damião José dos Santos, 61 anos, corpo recolhido na Rua José Alves de Andrade, centro da cidade de Malhador, causa morte a esclarecer;

Helio Bonfim dos Santos, 42 anos, morte violenta por arma de fogo, no Conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte violenta por arma de fogo, no município de Porto da Folha;

Corpo sem identificação, sexo masculino, também vitima de homicídio, no município de Lagarto;

Luan Felipe da Silva Moreira, 25 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), vitima de fogo, em Aracaju;

Adnaldo Conceição Santos, 42 anos, morte por afogamento, em Aracaju;

José Douglas Silva Hilário, 26 anos, causa morte desconhecida em Carira.