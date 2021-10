Itabaiana sediará Feira de Livros nos dias 30 e 31 de outubro

No próximo final de semana o município de Itabaiana sediará a Feira de Livros. O evento acontecerá nos dias 30 e 31, no Shopping Peixoto, e contará com exposição de obras de escritores de toda região.

O objetivo do evento é manter viva a tradição de nossa Bienal, que aconteceria neste ano. A Feira é organizada pelo movimento literário “O Escritor na Livraria”, liderado pelos escritores Antônio Saracura e Domingos Pascoal, da Academia Itabaianense de Letras e da Academia Sergipana de Letras, respectivamente.

A Feira é organizada pelo movimento literário “O escritor na livraria”, liderado pelos escritores Antônio Saracura e Domingos Pascoal, da Academia Itabaianense de Letras e da Academia Sergipana de Letras, respectivamente, e conta com o apoio e patrocínio de várias empresas.

Durante os dois dias a feira proporcionará ao público o lançamento de livros, apresentações musicais, apresentações artísticas, artes plásticas e cosplay.

Confira abaixo a programação, na íntegra:

SÁBADO, DIA 30:

Praça de Alimentação:

-11 às 16h: declamação de poemas, amostra de artes plásticas, cantorias, aboios, moda de viola, etc;

-16 às 16:40h: Roque de Jesus e sua poesia, aboios e cantos;

-17 às 18h: show musical com Rodrigo Graça;

-18 às 18:30h: Projeto Formiguinha e Rodrigo Graça (teatro);

-19 às 22h: futebol ao vivo no mega telão.

Corredor cultural:

-10h: abertura dos estandes;

-15 às 18h: performance do Clube de Astronomia, sala 68;

-17 às 18h: Orquestra Sofiva;

-19h: cerimônia de entrega de troféus, pelo Shopping Peixoto;

-22h: encerramento das atividades.

DOMINGO, DIA 31:

Praça de Alimentação:

-13 às 15h: declamação de poemas, amostra de artes plásticas, cantorias, aboios, moda de viola, etc;

-15 às 16h: Luciana Fire Crew – duo de danças urbanas;

-17 às 18h: desfile Halloween;

-18 às 21h: declamação de poemas, amostra de artes plásticas, cantorias, aboios, moda de viola, etc.

Corredor cultural:

-13h: abertura dos estandes;

-13 às 22h: demonstração Cosplay;

-21h: encerramento.

Fonte e foto assessoria