Lives marcam o Dia da Visibilidade Intersexo no CRP19

A Comissão de Direitos Humanos, do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe – CRP19, por meio do Grupo de Trabalho Gênero e Sexualidades, realiza na terça-feira, 26, live que marca o Dia da Visibilidade Intersexo.

Serão duas transmissões no Instagram do GT de Gênero e Diversidade Sexual – @gt_generoesexualidades. A primeira acontece às 16 horas com Thaís Emília, Doutora em Psicologia da Educação e Presidente da Associação Brasileira Intersexo (ABRAI) e Mônica Porto, Advogada especialista em Direito Homoafetivo e de Gênero pela UNISANTA.

A campanha Outubro Rosa será a segunda live, marcada para às 19h. A Psicóloga Clínica, Christiane Figueiredo, paciente oncológica e voluntária do Mulheres de Peito, a Enfermeira pós-graduanda em Urgência e Emergência, Luana Oliveira, ex-representante da liga acadêmica de saúde da mulher do Centro Universitário Estácio de Sergipe e a estudante de atendente de farmácia, Manuela Ferreira, cuidadora pelo Cebrac e paciente oncológica falarão sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, também, do câncer de colo do útero.

Assessoria de Comunicação | CRP19