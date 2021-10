Noiva viraliza na internet ao se recusar a fazer voto de casamento: ‘Submissa, não!’

“Acho que a palavra submissa, do jeito que eu conheço e está no dicionário, não deveria mais ser usada nos dias de hoje, quando a mulher trabalha, é independente e busca no casamento uma parceria. Eu tinha visto várias cerimônias das casamento, mas nunca tinha ouvido nada semelhante. Então, quando eu ouvi no meu casamento, tomei um choque e não segurei a espontaneidade e falei…”, afirmou a moça.