Oito pessoas são detidas em veículo roubado durante patrulhamento na Zona Norte

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), conduziu, no último sábado (23), oito indivíduos que estavam em um carro roubado, para a Central de Flagrantes. Os suspeitos foram flagrados no bairro José Conrado de Araújo, Zona Norte de Aracaju, dentro de um veículo que havia sido tomado de assalto na sexta-feira (22).

Segundo informações policiais, os militares do BPRp realizavam ações de patrulhamento ostensivo na Avenida Osvaldo Aranha, quando avistaram um automóvel do modelo Fiat Grand Siena com vários passageiros e deram ordem de parada. O condutor do veículo, inicialmente, tentou fugir, mas foi interceptado e abordado com todos os ocupantes.

Durante o procedimento de abordagem, os policiais constataram que o carro havia sido roubado no dia anterior e teria sido utilizado para realizar arrastões na Grande Aracaju.

Além do carro, os radiopatrulheiros apreenderam seis celulares e documentos de identidade. Os suspeitos e materiais apreendidos foram levados para a Central de Flagrantes, para adoção das medidas cabíveis.

Informações e foto SSP