Polícia Civil fecha ponto de tráfico de drogas no Inácio Barbosa

Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) encerraram um ponto de venda de drogas no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju. A ação policial ocorreu após uma denúncia que apontava a prática do crime na localidade. O caso ocorreu no final da tarde da última sexta-feira (22).

De acordo com as informações policiais, com a chegada dos agentes, populares apontaram para a casa onde acontecia o tráfico de drogas. Na residência, o suspeito identificado como Luan Felipe da Silva Moreira, conhecido como “Luan Mendigo”, saiu do banheiro atirando contra os policiais.

Na troca de tiros, ele acabou sendo atingido e foi socorrido para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com o suspeito, que era ex-presidiário, foram encontrados, além da arma de fogo, tabletes de maconha.

