Polícia Militar recupera três veículos no município de Itabaiana

Nesse sábado (23), policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) recuperaram três motocicletas com restrição, durante patrulhamento no município de Itabaiana, região do Agreste sergipano.

De acordo com informações policiais, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de veículo abandonado na rua Maria dos Santos, localizada no Bairro Queimadas. Ao chegarem ao local, encontraram a motocicleta CG 125 Titan, de cor azul e placa HZL-6832 que havia sido tomada de assalto no dia anterior, no açude de Marcela.

No bairro Bananeiras, a guarnição realizava patrulhamento quando foi informada por populares que havia uma motocicleta abandonada na rua São Domingos. Os policiais se deslocaram e encontraram a motocicleta vermelha, placa QKX 2J73. Após consulta, foi constatado que o veículo foi furtado nessa madrugada.

Já no bairro Mamede Paes Mendonça, os militares realizavam rondas no bairro quando visualizaram a CG Titan de cor vermelha e placa QKQ 4017 quebrada, na Travessa Antônio Cardoso Andrade. Após uma consulta, ficou constatado que a motocicleta possuía restrição.

Os casos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE