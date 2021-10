Política atrai os opostos

Por Adiberto de Souza *

Nunca duvide sobre a hipótese de dois adversários políticos se unirem para ganhar uma eleição. Em Sergipe, talvez a união mais surpreendente ocorreu em 1998 quando, após décadas de acirradas disputas políticas, Albano Franco (PSDB) e Jackson Barreto (MDB) fumaram o cachimbo da paz. Ressalte-se que em 1994 o tucano havia derrotado JB numa das campanhas mais disputadas para o governo estadual. Portanto, político que jura jamais se unir ao adversário está mentindo descaradamente. Agora mesmo Jackson e André Moura (PSC), que em 2018 digladiaram sem sucesso por uma cadeira no Senado, estão no mesmo palanque governista. E o que dizer dos rasgados elogios feitos pelo ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (Republicanos), ao ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB)? Até um dia desse, o capelense dizia cobras e lagartos contra Vavá, a quem acusava de ser responsável por sua condenação e prisão. Portanto, evite brigar por este ou aquele político, não aposte que a desunião dessa raça é pra valer e nunca se surpreenda quando alguém lhe disser que fulano e cicrano, antes inimigos figadais, estão comendo no mesmo prato. Home vôte!

Ladeira abaixo

O prefeito Valberto Oliveira (PSD) tem tudo para fazer a pior administração da história de Propriá. Em menos de um ano à frente da Prefeitura, o distinto atrasou os salários dos servidores, deixou cortar energia de órgãos públicos por falta de pagamento e já perdeu alguns secretários. Segundo as más línguas, só de caixão de defunto a Prefeitura deve cerca de R$ 90 mil e não sabe quando vai pagar. Nem precisa dizer que os propriaenses estão com saudades do ex-prefeito Iokanaan Santana (PL). Misericórdia!

Marcação serrada

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) não larga o pé do presidente Jair Bolsonaro. Agora mesmo representante sergipano deseja que Supremo Tribunal Federal puna o capitão de pijama por propagar fake news. É que Bolsonaro associou falsamente a vacinação contra o coronavírus ao risco de contrair Aids. Que absurdo! “Como cobrar do cidadão comum o indispensável cumprimento das determinações legais se o presidente não o faz?”, indaga o senador. Crendeuspai!

Posse marcada

A posse de Luis Alberto Meneses como novo conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe será no próximo dia 4. A vaga dele na Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas será ocupada por João Augusto Bandeira de Melo, Eduardo Côrtes ou Sérgio Monte Alegre. Já a eleição para a Mesa Diretora do TCE, ao que tudo indica, ocorrerá no dia 25 de novembro. Esta informação é do jornalista César Cabral, do portal Radar Sergipe.

Sob nova direção

A deputada estadual Kity Lima é a nova presidente do Cidadania em Aracaju. A fidalga foi eleita durante o encontro realizado, sábado, pelo diretório do partido na capital. Os cidadanistas também elegeram os novos diretores, conselheiros e delegados. Kity afirmou que “representar cada um de vocês me inspira a seguir firme no propósito de mudar Sergipe”. Então, tá!

“Joia” da moda

De uma cidadã revoltada, num supermercado de Aracaju: “Triste de um país onde a tornozeleira eletrônica virou artigo de moda entre os criminosos do colarinho branco”. É vero!

Palanque do “Barba”

E o ex-governador Jackson Barreto (MDB) pode ter que subir em mais de um palanque na próxima campanha eleitoral. Ele já disse que não abre mão de apoiar o candidato a governador da situação, mas jura que estará no palanque do presidenciável Lula as Silva (PT). Os governistas não recriminam JB pela diversidade de escolha, pois muitos também pretendem apoiar o “Barba”. Pré-candidato ao Senado, Jackson tem propagado que se for eleito presidente, Lula vai precisar de uma boa bancada no Congresso, da qual ele espera fazer parte. Ah, bom!

Ódio na internet

Cerca de 63% das denúncias contra crimes cibernéticos estão relacionadas a discurso de ódio. O racismo corresponde a quase um terço dos conteúdos denunciados. Além disso, 69% das vítimas que procuram ajuda por bullying, perseguição e ameaças são mulheres. Segundo a Ong SaferNet, as páginas de pornografia infantil denunciadas somam mais de 20 mil. Só Jesus na causa!

Missão difícil

Pelo visto, o suplente Carlão Vigilante (Pode) terá dificuldades para assumir uma cadeira na Assembleia. Assinado por ele e pela direção do Podemos, o pedido para afastar a deputada Gracinha Garcez (PSD) por infidelidade partidária foi rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Os magistrados acataram o argumento da defesa de Gracinha dando conta que ela trocou de partido após sofrer descriminação política e pessoal da direção do Podemos. Danôsse!

Vavá vermelhão

O ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) reafirmou o que tudo mundo já sabia: “A tendência natural do PSB é com Rogério e aliados do PT”. Segundo ele, os petistas delegaram ao seu pré-candidato a governador a tarefa de articular alianças para a formação da chapa majoritária. Após desmentir que faça parte de um tal grupo político para indicar cargos majoritários na chapa da oposição, Vavá deu um conselho aos apressadinhos: quem for aliado de Rogério Carvalho “deve ajudá-lo nessa tarefa, sem a exposição de projetos políticos pessoais”. Marminino!

Inauguração e homenagem

A Federação do Comércio de Sergipe inaugura, nesta segunda-feira, uma moderna unidade do Sesc no centro de Aracaju. O espaço recebeu o nome do empresário Raimundo Juliano, que morreu há cerca de um ano. Durante a solenidade será lançado o livro “Raimundo Juliano: 80 anos negociando e fazendo amigos”, escrito pela sobrinha dele, Juliana Souto Santos. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 31 de maio de 1934.

* É editor do Portal Destaquenotícias