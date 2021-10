Prefeitura de Barra dá posse a 31 novos servidores aprovados no concurso público 2020

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Administração, deu posse nesta segunda-feira, 25, a 31 novos servidores aprovados e nomeados no Concurso Público realizado em 2020. O ato de posse aconteceu na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal João Cruz, às 9h.

Foram empossados 2 arquitetos e 29 auxiliares de creche. Ao todo, a Prefeitura já empossou 110 profissionais aprovados no certame.

Para a nova servidora do município, Thatyane Mateus, o momento é de felicidade. “Eu queria muito essa vaga por motivos pessoais, então me esforcei, fui aprovada e agora me sinto realizada”, comemorou.

A secretária municipal de Governo, Taline Matias Macedo, que esteve representando o prefeito Alberto Macedo, aproveitou a oportunidade para dar boas-vindas aos novos servidores e avaliou positivamente a inserção dos empossados no quadro de servidores do município de Barra dos Coqueiros. “Mais uma vez a Barra renova o seu quadro de funcionários públicos, e isso é muito importante para o município. Certamente esses novos servidores contribuirão da melhor forma com o desenvolvimento dos nossos serviços públicos e com o desenvolvimento geral da cidade”, disse a secretária.

Prefeitura de Barra Dos Coqueiros