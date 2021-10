Prefeitura de Socorro realizará durante a semana mutirões de vacinação contra a covid-19

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará durante a semana mutirões de vacinação contra a COVID-19, das 18 às 21h.

Nesta segunda-feira (25), a ação será realizada na UBS Maria Helena, no Marcos Freire 1; na terça-feira (26), acontecerá na UBS Gilton Rezende, no Parque dos Faróis; na quarta-feira (27), na UBS Eduardo Vital, no conjunto Jardim; e finalizará na quinta-feira (28), na UBS Otaviana Matos, no Marcos Freire 3.

Poderão ser vacinados com a primeira dose (D1): pessoas a partir de 12 anos.

Poderão ser vacinados com a segunda dose (D2) da Coronavac, PFizer e AstraZeneca: pessoas que estão na data (Coronavac) ou que receberam a primeira dose (PFizer e AstraZeneca) há dois meses.

Poderão ser vacinados com a terceira dose (D3): pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da Saúde que completaram seis meses da segunda dose e tomaram as duas primeiras doses em Socorro. Além dos imunossuprimidos que tomaram a segunda dose há, no mínimo, 20 dias.

A SMS reforça que os adolescentes de 12 a 17 anos só serão vacinados com a presença de um dos pais ou responsável e alerta para a necessidade de todos os públicos apresentarem toda a documentação necessária.