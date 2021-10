Presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, recebe comissão do do Sindicato do Fisco

Na manhã desta segunda-feira, 25 o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo, recebeu em seu gabinete uma comissão do Sindicato do Fisco de Sergipe (SINDIFISCO/SE). Na oportunidade, Luciano Bispo, como de costume os ouviu atentamente e colocou-se a disposição para intermediar junto ao Governo de Sergipe as demandas da categoria.

O subsecretário-geral da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe, advogado Igor Albuquerque, que também estava presente a reunião, explicou que a Casa Legislativa sempre estará de portas abertas para discutir as demandas que interessa à sociedade e também ao serviço público estadual.

“E essa tem sido uma postura marcante na presidência da Alese, do deputado Luciano Bispo. Então, nesta segunda reunião, o Sindifisco trouxe, especificamente, alguns pontos mais imediatos da sua pauta de negociação com o Governo do Estado. O presidente, Luciano Bispo, ficou de fazer essa intermediação junto ao secretário de Estado da Fazenda para que, possivelmente, ainda no decorrer desta semana nós possamos dar algum tipo de retorno ao sindicato”, enfatizou.

Satisfeito com o encontro, o presidente do sindicato, José Antônio dos Santos, destacou que o Sindifisco aposta no diálogo. “Luciano Bispo, além de ser presidente de um Poder Legislativo, tem relações políticas com o governador. Então, viemos aqui para desestressar o conflito estabelecido na Sefaz, ou seja, no sentido de encaminhar soluções porque existe um embate que não interessa a ninguém e entendemos que é fácil de resolver”, destacou.

Foto: Joel Luiz

Por Kelly Monique Oliveira