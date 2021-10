Presidente da Comissão Eleitoral para o Sindiserve do município de Propriá renunciou

Devido às irregularidades encontradas, o presidente da Comissão Eleitoral renunciou na véspera das Eleições para a nova diretoria do Sindiserve Propriá, que ocorreram na última quinta-feira, dia 21/10.

Dos 250 servidores públicos aptos a votar, apenas 75 participaram das eleições. Isso é resultado da insatisfação entre os servidores que não aceitaram a eleição com Chapa Única.

Conforme o Estatuto do Sindiserve Propriá, um mês após as eleições deve ocorrer a posse da nova diretoria. No entanto, tudo indica que desta vez será diferente. Devido às irregularidades durante o processo eleitoral, provavelmente as eleições serão canceladas e novas eleições deverão ser realizadas.

Comissão Eleitoral e Sindiserve Propriá vão explicar irregularidades

Justiça deu prazo de 15 dias para Comissão Eleitoral e diretoria do Sindiserve Propriá explicar todas as irregularidades ocorridas durante o processo eleitoral. A impugnação ilegal da Chapa 2 e a Comissão Eleitoral incompleta são alguns dos questionamentos feitos pela assessoria jurídica da CUT (Central Única dos Trabalhadores) que ingressou na Justiça assim que verificou as irregularidades.

Após a convocação de membros do Sindiserve Propriá e da Comissão Eleitoral, a Justiça irá decidir se as eleições realizadas no dia 21 serão canceladas.

Presidente da Chapa 2 ilegalmente impugnada, Alexsandro José Silva Santos aponta que a renúncia do presidente da Comissão Eleitoral já é motivo suficiente para que as eleições fossem remarcadas. “Como pode ter eleição sem presidente da Comissão Eleitoral? Quem organizou a eleição afinal de contas? Os membros da Chapa única? Isso é mais uma fraude entre várias que nós já denunciamos”, criticou Alex.

Segundo Alex, a insatisfação entre os servidores públicos está tão grande que muitos queriam votar Nulo. “A cédula de votação não tinha a opção Nulo nem Branco. Só tinha a opção da Chapa única. O presidente da Chapa Jânio confundiu ainda mais os servidores numa entrevista de rádio estimulando as pessoas insatisfeitas a rasurarem o voto. Esperamos que todas as irregularidades desta eleição sejam corrigidas pela Justiça”, afirmou Alex.

Foto assessoria

Por Iracema Corso