PRF apreende quase 170 quilos de maconha em veículo de passeio na BR-101,em Cristinápolis

Durante fiscalização no km 200 da BR-101, em Cristinápolis, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na madrugada desse domingo, 24, um motorista que transportava maconha em um veículo de passeio.

Os policiais deram ordem de parada ao condutor de um automóvel com placas de Alagoas. Durante fiscalização, foram encontrados no porta malas do carro tabletes de maconha que somavam 169,2kg.

O motorista contou que receberia a quantia de R$ 3 mil para realizar o trajeto Rio Brilhante/MS – Maceió/AL com a droga. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária.

Fonte e foto: Ascom/PRF