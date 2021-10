Seduc continua com inscrições para estágio nas áreas administrativa

Para se inscrever gratuitamente, os interessados devem acessar o site da Seduc

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) permanece com as inscrições abertas para cadastro de reserva de estudantes de nível superior no segmento de estágio não obrigatório. Para se inscrever, gratuitamente, os interessados devem acessar o site da Seduc (www.seduc.se.org.br) e clicar no link “Inscrições para Estágio”.

É pré-requisito que o candidato esteja cursando, no mínimo, o 3° período, e ter média geral ponderada (MGP) igual ou superior a 6,0. O estudante deverá estar regularmente matriculado e com frequência regular em uma das instituições de ensino superior que tenham Termo de Cooperação Técnica com a Seduc: Faculdade Pio Décimo, Faculdade Amadeus, Faculdade Estácio de Sá, Faculdade Jardins, Faculdade Maurício de Nassau, Faculdade São Luís de França, Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe, Universidade Federal de Sergipe, Universidade Tiradentes, Instituto Federal de Sergipe, Universidade Paulista, Centro Universitário Planalto do Distrito Federal (unidades Itabaiana e Lagarto) e Centro Universitário Cidade Verde.

De acordo com a coordenadora do Setor de Estágios da Seduc, Stephanie Paes Lima, o período de inscrições não tem prazo para terminar. Ela afirma ainda que “o estágio aqui na Secretaria abrange diversos cursos de acordo com a necessidade dos setores. Então, é de grande importância que esses alunos do ensino superior participem a fim de que possam ter aqui a prática do que aprendem na universidade”.

No ato da inscrição, os candidatos deverão anexar os seguintes documentos: RG (carteira de identidade); cadastro de pessoa física (CPF); histórico escolar emitido pela instituição de ensino superior, no qual constem carga horária, período que está cursando e média geral ponderada (MGP); atestado/declaração de matrícula do período vigente assinado pela instituição de ensino, com data atual; comprovante de residência; comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral; carteira de reservista (candidato do sexo masculino); uma fotografia 3×4 e declaração médica comprobatória para candidatos com deficiência.

Estágio

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Os estagiários selecionados terão jornada de trabalho com carga horária de 4 horas diárias e 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, as quais poderão ser cumpridas nos turnos matutino, vespertino e noturno, dependendo das necessidades da Seduc. A bolsa de estágio terá o valor de R$ 415,00 mais o auxílio transporte de R$ 168,00, e, por força do termo de compromisso de estágio, cumprirá as normas disciplinares e de trabalho estabelecidas. O estagiário fará jus ao auxílio que se destina ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte, no deslocamento de sua residência para o local do estágio e vice-versa. O estágio terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Seleção e convocação

O processo seletivo será realizado pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. De acordo com a coordenadora Stephanie Paes Lima, semanalmente é verificada a lista dos candidatos, e à medida que houver a necessidade, são feitas as convocações dos selecionados por meio de publicação no site da Seduc ou por chamada telefônica para o número informado na inscrição. O candidato deverá enviar a documentação via e-mail no dia solicitado.

Quando solicitado, os candidatos convocados deverão encaminhar toda a documentação exigida na inscrição. No histórico que será apresentado deverá constar a média informada pelo aluno no momento da inscrição, independentemente de alteração de período. Os documentos deverão ser encaminhados em formato PDF e em um único arquivo.

Para ler o edital, acesse o link: https://bit.ly/3B6RqoM

Reforço escolar

Ainda dentro da política de preparar as escolas para melhor atender aos alunos nesse retorno às atividades escolares presenciais, a Seduc também abriu Processo Seletivo para monitores de aprendizagem em aulas de reforço escolar para os estudantes matriculados nas turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (Ejaef e Ejaem) e Educação Profissional, nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, prioritariamente.

As inscrições também continuam abertas e poderão participar da seleção os estudantes de nível superior regularmente matriculados nos cursos de Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Língua Portuguesa. Para os alunos da Universidade Federal de Sergipe (UFS), as inscrições só terão validade se forem realizadas tanto por meio do sistema Sigaa, como também pelo site da Seduc, conforme parceria celebrada com a UFS.

Os estagiários selecionados terão jornada de atividades com carga horária de trabalho de 4 horas diárias e 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, às quais poderão ser trabalhadas nos turnos matutino, vespertino e noturno, dependendo das necessidades da Seduc. A distribuição da jornada de atividades incluirá 18h semanais para o reforço da aprendizagem com os estudantes e duas horas semanais para atividade de planejamento e orientação, na unidade de ensino, sob a tutoria da coordenação pedagógica e dos professores titulares do componente curricular para o qual foi selecionado.

De acordo com o professor Jorge Costa, diretor do Departamento de Recursos Humanos da Seduc, o estágio não obrigatório é uma reivindicação antiga da comunidade escolar, pormotivar o reforço da aprendizagem dos alunos da rede estadual, bem como favorecer ao universitário/estagiário o aprendizado em campo.

A bolsa de estágio terá o valor de R$ 415,00, e, por força do termo de compromisso de estágio, o estagiário cumprirá as normas disciplinares e de trabalho estabelecidas. Ele fará jus ao auxílio que se destina ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte, no deslocamento de sua residência para o local do estágio e vice-versa. O estágio terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

