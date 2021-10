Sergipe registra seis novos casos de Covid-19 e um óbito neste domingo. Aracaju sem óbito

A Secretaria de Estado da Saúde, através do boletim epidemiológico, informa que neste domingo (24), foram registrados seis novos casos de Covid-19. No total, 278.426 pessoas testaram positivo para a doença e 6.027 morreram. O óbito que estava em investigação e foi confirmado é um homem, 85 anos, de Itabaiana, com doença renal crônica.

As últimas informações sobre UTIs e enfermarias nas unidades de saúde de Sergipe apontam que estão internados no momento 30 pacientes. São 19 na rede pública e 11 na rede privada.

Vacinação

Foram enviadas aos municípios 3.393.515 doses. Destas, 1.654.478 foram aplicadas como primeira dose; 1.060.613 como segunda dose; 40.125 como dose única e 59.037 como dose de reforço. A cobertura vacinal de primeira dose está em 73,08% e 47,47% estão com a imunização completa.

Boletim do coronavírus em Aracaju: sem óbito e novos casos nas últimas 24h

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que, até o momento, 510.448 pessoas receberam a primeira dose contra a covid-19, e 386.269 foram vacinadas com a segunda.

A SMS informa também, que até às 19h deste domingo, 24, nenhum novo caso ou óbito foi registrado na capital nas últimas 24h.

Com isso, até o momento, 128.044 pessoas foram diagnosticadas com covid-19 em Aracaju. Dessas, 21 estão internadas em hospitais; 53 estão em isolamento domiciliar; 125.544, que estavam infectadas já estão recuperadas; e 2.426 foram a óbito.

No boletim do dia, registra-se que o município zerou a taxa de ocupação das enfermeiras da rede pública de saúde da capital. Portanto, os 21 pacientes registrados neste boletim encontram-se internados na rede particular. Não há pacientes suspeitos internados.

Foram descartados 130.759 casos do total de 258.803 testes.