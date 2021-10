Sessões presenciais da Câmara de Aracaju retornam nesta terça

Nesta terça-feira, 26, a Câmara Municipal de Aracaju reinicia 100% dos trabalhos legislativos com a abertura do Plenário Vereador Abrahão Crispim. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, vereador Nitinho Vitale (PSD).

Nesta segunda-feira, 25, um dia antes do retorno presencial, Nitinho reuniu os parlamentares no Plenário para explicar como será o retorno e as medidas adotadas. Durante o anúncio, o parlamentar explicou a adoção de um protocolo específico para a Casa garantindo a segurança sanitária dos servidores e dos vereadores. O uso obrigatório de máscara ininterruptamente dentro da Câmara e a disponibilização de álcool em gel estão entre as medidas adotadas.

Ainda com o intuito de evitar aglomerações, fica vedado o acesso do público para o acompanhamento presencial das sessões, com exceção da imprensa e de dois assessores parlamentares por vereador, que foram previamente credenciados.

A transmissão da sessão será mantida pelo canal aberto da TV Câmara Aracaju 5.3 e pelo site www.aracaju.se.leg.br.

Nitinho explicou que o anúncio acontece após a vacinação em massa dos servidores, a queda do número de casos e a flexibilização das medidas restritivas. “Esperamos muito por esse momento, mas infelizmente passamos por uma pandemia e a ideia de aglomeração era impossível. Hoje com a vacinação, queda dos casos e a flexibilização fica muito mais seguro retornar”, afirmou.

Sessões não pararam

Mesmo com a pandemia da Covid-19, os parlamentares de Aracaju continuaram a trabalhar em prol da população. Para que as proposituras continuassem a ser aprovadas, a Câmara adotou o sistema de sessões on-line três vezes por semana.

Foto Gilton Rosas

