SMTT registrou 17 acidentes de trânsito durante o último final de semana em Aracaju

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju registrou durante o último final de semana, da noite de sexta-feira (22), a domingo (24), 17 acidentes de trânsito na capital, destes, quatro pessoas acabaram feridas.

Na sexta-feira, 22, uma idosa de 83 anos foi atropelada por uma motocicleta na avenida José Carlos da Silva, no bairro São Conrado, zona sul de Aracaju. O acidente aconteceu por volta das 18h20, a idosa precisou de atendimento médico e foi levada ao hospital.

Vale destacar outros dois acidentes que aconteceram no domingo, 24. Logo pela manhã um veículo de passeio se chocou com um poste na avenida Rotary, no bairro Atalaia, bloqueando a via. A circulação no local só foi liberada pelos agentes de trânsito quando a Energisa finalizou o serviço no poste.

O outro acidente também aconteceu na manhã de domingo, desta vez na Avenida Alcides Fontes, no bairro José Conrado de Araújo, zona norte da capital. Um veículo de passeio acabou sobrando na curva e colidiu em uma proteção que fica no meio da via. Uma pessoa ficou ferida e foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Cirurgia.

Imprudência

O diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, chama atenção para o alto número de acidentes e reforça que a maioria deles acontece por imprudência. “O excesso de velocidade, álcool e direção, avanço de sinal vermelho e o uso de celular são as infrações que lideram as imprudências no trânsito. Por isso, reforçamos, mais uma vez, a importância do respeito as leis e sinalizações para termos um trânsito mais seguro e com menos acidentes”, aponta.

De acordo com dados parciais da SMTT, de janeiro a outubro deste ano, foram registrados 2.593 acidentes de trânsito na capital.

Informações e foto SMTT