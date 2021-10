Vagas em cursos profissionalizantes são ofertadas em Rosário

Na manhã desta segunda-feira (25), no ginásio de esportes do Sesi, ocorreu a aula inaugural dos cursos ofertados pela Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em Sergipe. São ofertadas 85 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes de auxiliar de padeiro, auxiliar de confeiteiro, cortador e costurador de peças íntimas, informática básica, eletricista instalador predial básico e marcenaria moderna.

Inicialmente, as inscrições foram disponibilizadas apenas para as pessoas inscritas no programa Bolsa Família. Em seguida, as vagas também foram ofertadas para a população em geral. Todas as aulas serão realizadas nas unidades móveis, a fim de evitar o deslocamento dos alunos para outros municípios. O prefeito César Resende e a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Verônica Menezes, realizaram a abertura oficial, prestigiada pelos vereadores Genilson José, Rafael Dantas, Ellyson Santana e Rosivaldo dos Santos; demais secretários municipais; servidores; instrutores do Senai e alunos.

Uma das instrutoras do Senai, Natasha Sales, que vai conduzir as aulas dos cursos de cortador e costurador de peças íntimas e auxiliar de padeiro, destacou a importância da qualificação profissional. “Que bom que vocês estão com esta oportunidade a partir do convênio realizado com a Prefeitura de Rosário do Catete. Há 70 anos, o Senai forma profissionais para o mercado de trabalho. As oportunidades chegam e é preciso estar qualificado”, comentou. Os instrutores Deivid Dantas, Vitor Abreu e Wadson Couto também participaram da aula inaugural.

O evento seguiu os protocolos sanitários conforme orientações das organizações de saúde para evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Por Keizer Santos