Aracaju inicia nova fase da campanha de vacinação antirrábica

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou, nesta segunda-feira, 25, a segunda fase da campanha de vacinação antirrábida, que conta, agora, com o Drive Tudo Pet. Neste primeiro dia, foram vacinados 153 cães e 68 gatos. A meta é imunizar 80% desses animais, o que corresponde a 45.661 do total de 57.076, sendo 43.905 cães e 13.171 gatos em toda campanha.

O Drive Tudo Pet foi montado no Parque de Exposições João Cleophas, localizado na rua Alagoas, 1600, bairro José Conrado de Araújo. O acesso ao parque pode ser de carro, moto, bicicleta ou a pé. O posto fixo funcionará em dias úteis, de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h, até o dia 12 de novembro.

“É com muita alegria que começamos essa segunda fase da campanha. Na etapa anterior, com os postos volantes, vacinamos 5.929 animais, sendo 3.727 cães e 2.202 gatos nas áreas de expansão dos bairros Robalo, Areia Branca, Jabotiana, Soledade e Capucho”, destaca a gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Marina Sena.

Acesso ao drive

Para ter acesso ao serviço, basta apresentar o cartão de vacina do animal, se tiver. São contemplados na campanha caninos e felinos com idades a partir de três meses de vida.

“Os pets poderão ser imunizados sem descer do veículo automotor, ou ainda a pé, com o seu tutor. Animais mais agressivos devem usar focinheiras, para evitar acidentes, e coleiras para evitar fugas. O intuito do drive é manter a organização da campanha. Não queremos atropelos, filas, então preparamos um esquema para garantir uma ação organizada. Nossa intenção é vacinar grande parte da meta e depois seguiremos com os pontos nos bairros”, enfatiza Marina, ao destacar a importância desta nova fase.

Prevenção

A vacina é a principal forma de prevenção da raiva e, segundo a gerente do Centro de Controle de Zoonoses de Aracaju, não há diferença na qualidade e na eficácia da vacina ofertada pela rede municipal da que é disponibilizada na rede particular.

“Não há diferença de qualidade da vacina estrangeira para a nacional, a eficácia é a mesma. Em casos suspeitos da doença no animal, o CCZ deve ser informado para acompanhamento e realização dos exames necessários após o óbito. É importante informar que, em caso de mordidas de cães e gatos, as pessoas procurem atendimento médico para ser iniciado o protocolo vacinal pós-exposição, e para que o animal fique em observação por um período de dez dias”, enfatiza Marina.

Aprovação

Bastante calma, a gatinha Pipoca aceitou a vacina tranquilamente. Para Talita Oliveira, tutora do felino, acompanhar a vacinação é um ato de carinho para com os animais. “Fiquei ligada nas notícias pelas redes sociais e esperei que a campanha realizasse o drive. Percebo que essa forma de posto fixo acaba facilitando nosso trabalho, enquanto donos. Ninguém pode ter desculpa para não vacinar seu animal de estimação, uma vez que existem postos volantes, drive e fixos”, afirma.

Para Gilvan Santos, o cuidado com o seu cachorro Bob é algo fundamental para toda a família. “Cumprimos com todas as vacinas dele, sempre levamos o cartão de vacinação para termos esse acompanhamento mais correto. Como só temos ele em casa, precisamos retribuir todo o carinho que ele nos dá”, disse.

Elaine Rodrigues estava aliviada por vacinar seu gatinho Tom. “A vacina é a principal forma de prevenção da raiva, uma doença grave que pode levar ao óbito no caso dos animais. É muito amor envolvido, por isto é importante imunizar os nossos animais contra a raiva. É uma forma de protegê-los e proteger a nossa família também”, reforça.

Programação dos pontos fixos

Nos dias 30 de outubro, 6 e 13 de novembro, outros pontos fixos também passarão a funcionar, de 8h às 16h, em 40 bairros, em todas as regiões da cidade. No sábado, 30, a ação contempla os bairros: Conjunto Augusto Franco, Farolândia, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Aruanda, Povoado Robalo, Areia Branca, Mosqueiro, 17 de Março, Santa Maria, São Conrado.

No dia 6, a ação ocorre no Inácio Barbosa, Grageru, Luzia, Jabotiana, Siqueira Campos, Ponto Novo, América, Getúlio Vargas, Suissa, Pereira Lobo, Cirurgia, Santo Antônio e Industrial.

No dia 13, a ação contempla Dom Luciano, Soledade, Lamarão, Japãozinho, Coqueiral, Porto Dantas, Cidade Nova, 18 do Forte, Palestina, José Conrado de Araújo, Santos Dumont, São Carlos, Olaria, Jardim Centenário e Bugio.

Além da campanha, durante todo o ano, o Centro de Controle de Zoonoses disponibiliza a vacinação dos animais. A unidade, que funciona de segunda a sexta-feira, está situada na avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N, bairro Capucho, vizinho à sede do Ibama.

