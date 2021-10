Campanha Campo Limpo é realizada pela Prefeitura de Simão Dias

A Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Secretaria de Agricultura, Irrigação e Defesa Civil, iniciou nesta terça-feira (26), a coleta de embalagens vazias de defensivos agrícolas, por meio da Campanha Campo Limpo.

O primeiro dia de coleta aconteceu no depósito da Associação do Assentamento 8 de Outubro, no período das 8h às 15h. Já na quarta e quinta-feira, 27 e 28, a coleta será realizada na Associação do povoado Lagoa Seca e na antiga Creche do povoado Brinquinho, respectivamente, também no período das 8h às 15h.

A Campanha Campo Limpo será promovida uma vez por ano para atender os agricultores locais e tem o objetivo de viabilizar a retirada de embalagens vazias de defensivos agrícolas do meio rural e realizar a logística reversa através da Associação de Revendedores de Defensivos Agrícolas do Estado de Sergipe (ARDASE), localizada em Ribeirópolis.

São parceiros da Prefeitura de Simão Dias na Campanha Campo Limpo as empresas: Alcance Rural Assessoria e Consultoria Agrícola, Base Agropecuária, Perfil Agro, Ferti Agrícola, Varejão Agropecuário, UniAges, Armazém Rocha, Terra Soluções Agrícolas, ARDASE e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Simão Dias, bem como da Secretaria Municipal de Saúde.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias