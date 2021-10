Capitão Samuel participa de reunião na PGE na luta pelos direitos dos profissionais da segurança pública

Na tarde desta terça-feira, 26, o deputado estadual Capitão Samuel, ao lado do movimento Polícia Unida, participou de uma reunião na Procuradoria Geral do Estado. A conversa teve o objetivo de lutar por um direito da categoria, que é a periculosidade.

A reunião foi grande passo no sentido de buscar a reivindicação do movimento. As discussões tiveram uma evolução no ponto de vista jurídico. Todas as dificuldades foram debatidas, onde algumas delas foram superadas, restando pequenos detalhes para a conclusão.

Segundo o Capitão Samuel, a reunião foi muito proveitosa. “Consideramos que a tarde de hoje foi um grande avanço, porque passado este momento, restam apenas a questão financeira e a vontade política de executar. Então foi com grande responsabilidade que o momento veio para a reunião de espírito aberto em busca de uma solução”, declara.

Da assessoria