Deputado convoca comissão de segurança da Alese para receber movimento polícia unida

Na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) desta terça-feira, 26, o deputado estadual Capital Samuel (PSC), como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa Legislativa, convocou os membros do grupo e demais parlamentares, para que na próxima quinta-feira (28), às 9 horas, na Sala de Comissões da Casa, recebam os integrantes do Movimento Polícia Unida.

De acordo com Capitão Samuel, a finalidade do encontro é ouvir as demandas dos profissionais que fazem a Segurança Pública do estado. “Essa convocação só pode ser desfeita se o presidente da Comissão, deputado Zezinho Sobral, entender que deve tomar medida diferente. Precisamos ouvir aqueles que garantem a segurança do nosso povo”, colocou.

Por Kelly Monique Oliveira