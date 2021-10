Talysson de Valmir busca investimentos para Sergipe

Parlamentar acompanhou diversos prefeitos em visitas a representantes do Estado em Brasília, bem como a órgãos e ministérios

Abrindo mais uma semana de muitos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o deputado estadual Talysson de Valmir (PL) tem muito a comemorar em relação aos resultados alcançados pelo seu mandato ao longo da semana passada, quando esteve em Brasília na companhia de diversos gestores municipais sergipanos, sempre em busca de recursos e parcerias para a cidades do interior do Estado.

“Nosso papel, enquanto parlamentar, também é reforçar o municipalismo. É como se diz: as pessoas não moram na União ou no Estado, elas moram nas cidades e por isso que a ação municipalista, em defesa dos municípios, é algo tão importante e que colocamos como prioridade do nosso mandato”, diz Talysson.

E a agenda em Brasília foi cheia, pois desde a segunda-feira, 18, Talysson já estava na Capital Federal visitando o senador Rogério Carvalho (PT) na companhia dos prefeitos de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), Ribeirópolis, Rogério Sobral (PL), e Pinhão, Dr. Charles (PT). Na pauta, busca por recursos para a saúde dos municípios e para pavimentação de ruas.

Já na terça-feira, 19, Talysson acompanhou os prefeitos de Ribeirópolis e Pinhão em reuniões com o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Na quarta, 19, Talysson esteve com o deputado Bosco Costa (PL), junto com o prefeito de Ribeirópolis, levando na pauta de reinvindicações a compra de um caminhão refrigerado para transporte de merenda escolar e a construção de uma garagem para acomodar os carros da secretaria de saúde do município.

Ainda durante a semana, o deputado federal Valdevan Noventa (PL) também recebeu Talysson e os prefeitos, sempre dialogando sobre possíveis emendas e recursos para os municípios sergipanos.

“É diz a música: “quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. Nosso mandato foi conquistado com votos por todo o Estado, por todos os municípios. Por isso que, quando qualquer gestor pede nosso apoio para sua administração, fazemos toda questão de ajudar, de contribuir e de fazer a nossa parte. Porque para termos gestões exitosas, trabalhadoras, realizadoras, os recursos se fazem necessários. E, ao mesmo quando, quando se tem gestões exitosas, trabalhadoras e realizadoras, só quem tem a ganhar é o povo”, concluiu Talysson de Valmir.

Fonte e foto assessoria