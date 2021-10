Edvaldo se reúne com gestores de outros países para conhecer experiências tecnológicas

O prefeito de Aracaju e presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Edvaldo Nogueira, participou, nesta segunda-feira, 25, de uma série de reuniões, em Dubai. Os encontros com governantes de outros países, entre eles da Estônia, tiveram como objetivo o compartilhamento de experiências na área tecnológica. Edvaldo está em viagem pelos Emirados Árabes participando da Expo 2020, a convite da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Ainda nesta segunda, o gestor de Aracaju visitou o pavilhão do Brasil no evento.

“Foram encontros muito produtivos, em que pudemos compartilhar experiências exitosas. Com os gestores da Estônia, tratamos sobre a desburocratização, já que o país é referência internacional nos quesitos governo digital e desburocratização de processos. O governo estoniano disponibiliza a maioria dos serviços de forma digital. Somente para o casamento e para o divórcio, a população não tem acesso aos processos de forma on-line, é necessário comparecer em alguma instituição do governo para solicitação. Também expus os nossos projetos na área tecnológica, como o AjuInteligente, que coloca mais de mil serviços à disposição dos aracajuanos no ambiente virtual. Portanto, foi muito proveitoso”, destacou Edvaldo informando que também se reuniu com gestores brasileiros.

A participação do prefeito de Aracaju e presidente da FNP na Expo 2020 Dubai teve início na manhã desta segunda-feira, dia 25, como palestrante da 5ª Conferência Global sobre Tecnologia e Inovação Sustentáveis (G-STIC). Logo após, Edvaldo se reuniu com a chefe do Departamento de Práticas Urbanas da ONU-Habitat, Shipra Narang Suri, para tratar sobre as metas de desenvolvimento sustentável dentro de um programa da Organização das Nações Unidas (ONU) de revisão dos planos estratégicos das cidades.

Além disso, ainda na segunda, o prefeito da capital sergipana visitou o pavilhão brasileiro na Expo 2020 Dubai, acompanhado da primeira-dama, Danusa Silva. Edvaldo foi recebido pelo diretor do pavilhão do Brasil, Raphael Nascimento, que explicou o conceito da InvestSP, Agência de Promoção de Investimentos e Competitividade do Estado de São Paulo, tema da semana no pavilhão. O presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, também participou das visitas.

Foto assessoria