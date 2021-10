Empresário Raymundo Juliano é homenageado pelo Sistema Fecomércio em nova unidade

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, Laércio Oliveira, inaugurou na segunda-feira (25), a nova unidade do Serviço Social do Comércio (Sesc), em Aracaju. O Sesc Comércio Raymundo Juliano, localizado na avenida Otoniel Dórea, centro histórico de Aracaju. A nova unidade contempla um investimento de mais de 12 milhões de reais em uma obra com mais de 2.8 mil metros quadrados de área construída em três pavimentos, para dar o melhor dos serviços do Sesc para os comerciários de Sergipe.

A unidade fica no centro histórico do comércio de Aracaju, berço das grandes empresas do atacado e varejo genuinamente sergipano. E para denominar a nova unidade foi escolhido o nome de Raymundo Juliano Souto dos Santos, um dos maiores protagonistas da história do comércio em Sergipe, falecido em 2020, aos 88 anos.

Raymundo Juliano atuou na vida empresarial desde os oito anos de idade quando começou a trabalhar como engraxate para custear seu divertimento, que era ir ao cinema e aos parques de diversões. Mal imaginava ele que da pequena caixa com uma escova e um pouco de pasta surgiria um dos maiores nomes da vida empresarial da história do comércio, um dos maiores nomes da história de Sergipe. Com a caixa de engraxate se formou um empresário que atuou nos ramos de comunicação, comércio varejista, atacadista e distribuidor, comércio de veículos, combustíveis, hotelaria, construção civil e agronegócio. Seu trabalho formou um grupo empresarial que é responsável por milhares de empregos em várias cidades de Sergipe, tendo dentre eles o grupo Fasouto, empresa do comércio atacadista e distribuidor e atacarejo, que se faz presente na capital, Aracaju, e nas quatro maiores cidades do interior sergipano, Estância, Lagarto, Tobias Barreto e Nossa Senhora do Socorro.

Sua trajetória empresarial teve em seu bojo características marcantes como a simplicidade, a alegria em fazer negócios e ganhar amigos e pessoas para sua vida. Raymundo Juliano foi caixeiro viajante, representante comercial e sempre atuou com inovação no mundo dos negócios, ainda na cidade de Estância. De um bar, veio o que lhe projetou de vez como um dos maiores empresários da história de Sergipe, a DISBERJ – Distribuidora de Bebidas Raymundo Juliano, atuando por 45 anos na atividade. Em seguida vieram as empresas Fasouto, Discar, Grande Hotel, Souto Teles Iluminação, Souto Teles Construções, Posto Riomar e os empreendimentos no agronegócio.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, Laércio Oliveira, destacou a importância de Raymundo Juliano para o universo dos negócios no estado e valorizou a unidade Sesc Comércio, que leva seu nome como uma homenagem de todo o setor empresarial do estado a um dos maiores expoentes do comércio.

“Raymundo Juliano deixou como legado um grande exemplo de vida, trabalho e determinação. Seu trabalho foi marcado pelo espírito de coletividade, fazendo outras empresas se desenvolverem por meio da somação de forças. Um homem simples, de atitudes nobres, com vontade de vencer e uma grande sintonia com as pessoas. Isso o fez conquistar o mercado e vencer na vida empresarial, transformando uma caixa de engraxate em um negócio gigante em Sergipe. O exemplo de Raymundo Juliano é uma referência para as novas gerações, um homem de grande valor para nossa sociedade e para a história da economia sergipana. Por isso, demos seu nome para a unidade Sesc Comércio, porque ele amava o Centro Comercial de Aracaju, empreendendo com muita vontade para que todos os negócios da região prosperassem ao longo de tantos anos. É uma justa homenagem a um amigo querido e que tanto fez pelo nosso comércio”, afirmou Laércio Oliveira.

Raymundo Juliano era um homem conhecido por seu bom humor, coragem para empreender e, acima de tudo, seu espírito trabalhador, como visto na crise econômica que se instalou no Brasil desde 2014, em seu discurso para os empresários que o homenagearam com a Comenda Júlio Prado Vasconcelos, outorgada pelo Sindicato das Empresas do Comércio Atacadista e Distribuidor de Sergipe (Sincadise) em 2019, quando completou 80 anos de atividade empresarial.

“Nesses 80 anos de história, aprendi que devemos vencer os obstáculos. Não acreditar em crise, pois crise se vence trabalhando, com criatividade, respeito e sendo honesto com as pessoas. Trabalhar sempre foi o que fiz com alegria, disposição, porque acredito que essas são as qualidades que devemos ter, junto com a honestidade, simpatia e responsabilidade. O comércio é minha vida, sempre vivi negociando e fazendo amigos. O verdadeiro segredo do negócio é ser honesto e respeitar as pessoas”, Juliano, Raymundo, 2019.

A unidade Sesc Raymundo Juliano apresenta a história da vida empresarial do homenageado, com um memorial projetado com seus objetos pessoais, mesa de seu escritório em uma réplica do gabinete de ofício, além de uma estátua de bronze em tamanho real de Raymundo Juliano no cenário do Bar Central, seu primeiro negócio envolvendo o comércio de bebidas, ponto de partida para seu trabalho como atacadista distribuidor exclusivo dos produtos Antarctica por 45 anos.

O vice-presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD), Juliano César Souto fez um depoimento emocionado, agradecendo a Laércio Oliveira por dar o nome do seu pai, Raymundo Juliano, ao Sesc Centro, que será inaugurado na próxima segunda-feira. “Foi um gesto de grandeza”, disse Juliano, ao se referir ao presidente da Fecomércio.

“Em meu nome e no da minha família, temos que reconhecer este gesto liderado pelo nosso amigo-irmão Laércio Oliveira, que acatando uma sugestão do vice-presidente e membro da diretoria Hugo França, resolveu nomear o tão importante prédio do Sesc centro com o nome de Raymundo Juliano. Além de reconhecimento pela vida de trabalho de Raymundo Juliano, a ligação dele com o centro comercial de Aracaju, antiga área de comércio atacadista, o famoso Beco dos Cocos, as empresas tradicionais ali instaladas -, essa homenagem foi um gesto de grandeza de Laércio. Laércio Oliveira tinha uma admiração e um carinho muito especial por Raymundo Juliano. Por diversas vezes, mesmo sem participar ativamente da labuta das entidades de classe, eu vi meu pai ligando para Laércio dando ideias, sugestões sobre o que o líder Laércio poderia estar fazendo aqui para Sergipe, tanto como parlamentar, quanto presidente da Fecomércio, nesses últimos sete anos”, afirmou.

Por Marcio Rocha