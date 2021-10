Energisa usa canais para incentivar a vacinação entre clientes

Concessionária tem 99% de funcionários imunizados com a primeira dose

A Energisa, maior grupo privado de capital nacional do setor elétrico, vem intensificando sua atuação no movimento Unidos pela Vacina para contribuir no avanço da imunização contra Covid-19 dentro e fora da empresa. Hoje, 99,9% dos funcionários receberam a primeira dose e 40% estão com a vacinação completa (segunda dose ou dose única). Já as ações externas para aumentar o número de brasileiros imunizados em todo país contam com a força dos canais de atendimento. Mais de 140 mil clientes já foram contatados, via WhatsApp, com mensagens da atendente virtual Gisa sobre a importância da vacinação. O resquício de não-vacinados são situações específicas e que, por orientação médica, precisam aguardar para receber o imunizante, como gravidez e doenças autoimunes.

“Continuamos acreditando que a imunização é o caminho mais seguro para superarmos a pandemia. Desde o ano passado, estamos comprometidos em reduzir os impactos provocados na sociedade pela doença. Dessa forma, a presença nacional da Energisa contribui para que possamos atingir parte da população em todo o país com ações voltadas aos nossos funcionários e clientes”, afirma Antonio Negreiros, diretor de Gente do Grupo Energisa.

A empresa coordena o Unidos pela Vacina em quatro estados (Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia) e realiza ações no outros sete onde atua em distribuição de energia elétrica (Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Tocantins). Desde que aderiu ao movimento, a Energisa disponibilizou cerca de R$ 2 milhões nos 11 estados. Entre as iniciativas, foram doados 829 equipamentos para garantir a conservação e armazenamento dos imunizantes no ato vacinal. A disponibilização dos aparelhos faz parte do Programa de Eficiência Energética, da Energisa, em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que prevê a substituição de aparelhos antigos por novos, aptos ao consumo mais eficiente de energia elétrica.

O executivo acrescenta que o apoio à campanha dentro do Grupo Energisa acontece no dia a dia a dia com medidas e protocolos internos. Além da obrigatoriedade da vacinação para todos os colaboradores, a empresa criou um grupo de trabalho com foco na proteção e prevenção de Covid-19. Entre as principais atividades destacam-se o monitoramento da vacinação entre os funcionários, a comunicação diária sobre segurança sanitária e a atualização sobre as normas para viagens. “Com nossas equipes vacinadas, o Grupo Energisa busca reduzir a exposição ao risco dos seus clientes. Esse esforço de vacinação é um compromisso com eles e com o país como um todo”, destaca Negreiros. Já para o eletricista de distribuição, Dionisio Rolim Junior, o sentimento é de orgulho. “Estou me sentindo feliz por ter tomado a segunda dose da vacina. É uma sensação de alívio e proteção contra a doença. É muito importante o que a empresa faz pelos seus colaboradores. Ela faz a parte dela e nós precisamos fazer a nossa parte”, conta.

Comunicação de “dentro para fora”

No que se refere à conscientização aos clientes, a Energisa mobilizou as equipes dos canais de atendimento para levar informações sobre os benefícios da vacina. Nas agências físicas, a comunicação está presente nas tevês de circuito interno. A divulgação também é reforçada pelos meios digitais e pelo call center. “Nossos colaboradores perguntam se o cliente já se vacinou, se está atento ao calendário na sua cidade, ou se está com a imunização completa. É uma prestação de serviço que já beneficiou muitas pessoas”, comemora Negreiros. “O Mato Grosso do Sul, onde coordenamos o Unidos pela Vacina, é um dos estados que se destacou na aceleração da vacinação. É claro que isso é resultado de muitos fatores, mas ficamos contentes em fazer parte deste processo”, completa.

O Unidos pela Vacina é um movimento que reúne centenas de entidades, empresas, associações e ONGs, unidas por um único propósito: tornar viável vacinar todos os brasileiros até setembro deste ano. A mobilização surgiu por iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela empresária Luiza Helena Trajano, para engajar a sociedade, em conjunto com o empresariado de todo o Brasil.

Energia do Bem

A atuação do Grupo Energisa no enfrentamento ao coronavírus começou logo no começo da pandemia. Há mais de um ano, a empresa lançou o Energia do Bem, rede de solidariedade liderada pelo Grupo Energisa em parceria com várias entidades e que está presente nos 11 estados onde a empresa atua no segmento de distribuição de energia elétrica. A empresa já investiu R$ 12 milhões em ações de combate aos efeitos da Covid-19. Junto com parceiros, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o movimento já realizou a doação de ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção individual, aspiradores portáteis e cestas básicas, além de outras frentes como calibração de respiradores, estímulo ao aprendizado e apoio a agentes do setor cultural e também empresários que passaram por dificuldades no período.

Sobre a Energisa

Por Adriana Freitas