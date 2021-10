Governo e TAG avançam em projeto de gasoduto de transporte de GNL

Interligação entre terminal da Celse e malha da TAG foi pauta de reunião entre a companhia e a equipe da administração estadual, liderada pelo governador Belivaldo Chagas

A interligação do terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) das Centrais Elétricas de Sergipe (Celse) à malha da Transportadora Associada de Gás (TAG) foi pauta de audiência com a presença do governador Belivaldo Chagas nesta segunda-feira (25). O projeto, que está em fase adiantada de discussão, prevê a construção de um gasoduto com capacidade de movimentação de 14 milhões de m³ por dia, com investimento de R$ 300 milhões. A reunião contou com a presença da equipe da TAG e de gestores de diversos órgãos da administração estadual.

O novo gasoduto, com extensão de 25 km e diâmetro de 24 polegadas, deverá garantir segurança no provimento de gás para Sergipe e toda a região Nordeste. Durante a reunião, realizada na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), o governador ressaltou a importância estratégica do projeto.

“Colocamos-nos à disposição para apoiar em tudo o que for necessário para que esse projeto, que tanto interessa para Sergipe, possa sair do papel. A interligação do terminal da Celse à malha de transporte da TAG é um fator que traz competitividade ao nosso estado e que pode viabilizar a chegada de inúmeras indústrias consumidoras de gás”, ressaltou Belivaldo Chagas.

Durante o encontro, foi salientada pela TAG a posição de vanguarda de Sergipe em relação ao Novo Mercado do Gás, com o desenvolvimento de novas políticas regulatórias e tributárias.

“Destacamos o protagonismo de Sergipe no cenário do gás, tendo a Unigel como primeiro carregador de entrada e saída. O Governo do Estado tem nos acompanhado ao longo de todas essas tratativas, e esperamos avançar no projeto do gasoduto, que irá expandir nosso eixo de conexão de ofertas e demandas”, afirmou o diretor Comercial e Regulatório da TAG, Ovídio Quintana.

“O novo gasoduto deverá trazer dinamismo ao mercado do gás em Sergipe e em toda a região Nordeste, atraindo novos investimentos. A presença da TAG junto ao Governo hoje nos traz a possibilidade de ajustar questões de ordem técnica, fazendo com que o projeto do gasoduto se torne mais tangível para todos os envolvidos”, pontuou o secretário da Sedetec, José Augusto Carvalho.

Por ocasião da presença da equipe da TAG, foram programadas audiências para trato de assuntos específicos junto à Sergas, à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado (Agrese), à Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e à Sedetec. Também foram agendadas reuniões com a Celse e a Unigel, na qualidade de agentes de mercado.

Presenças

Estiveram presentes no encontro o superintendente executivo da Sedetec, Marcelo Menezes; o secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz; os diretores-presidentes Valmor Barbosa (Sergas), Hamilton Santana (Agrese) e Gilvan Dias (Adema); a diretora técnica da Agrese, Regina Rosário; e a engenheira civil do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), Débora Dias, em nome do diretor-presidente do órgão, Anderson Nascimento.

Representando a TAG, estiveram presentes, além de Ovídio Quintana, o gerente de Engenharia e de Projetos Industriais, Marcos Moura, e a gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, Thais Soares.

