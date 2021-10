Maternidade Santa Isabel disponibilizará consultas e exames

Em alusão ao mês de combate ao câncer de mama e do colo do útero e para incentivar nos cuidados e prevenção, o Hospital e Maternidade Santa Isabel, em parceria com a Universidade Tiradentes, disponibilizará consultas de enfermagem e exame de lâmina para as colaboradoras do Santa Isabel. Os exames serão realizados a partir das 08h00, no ambulatório da instituição.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres – atrás apenas do de mama e do colorretal – e a quarta causa de morte por câncer entre a população feminina no Brasil. No entanto, a doença pode ser descoberta durante exames de rotina e atinge altas taxas de cura quando detectada e tratada no início.

Já os casos de câncer de mama, corresponde, atualmente, a cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres.

O que: HMSI disponibilizará exames preventivos às colaboradoras da instituição

Quando: 28/10

Onde: Ambulatório do Santa Isabel

Horário: 08h00