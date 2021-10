Marechal Deodoro da Fonseca: fatos e curiosidades

Por Tadeu Braga

Manuel Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil (1889-1891) nasceu em Lagoa do Sul- AL (atual Marechal Deodoro, nome em sua homenagem).

O primeiro golpe de estado foi a nossa proclamação da república, Deodoro era um militar e político de grande prestigio no império, vivia-se um contexto histórico de crise e a gota d’água foi um boato que ocorreu contra o Marechal (aonde foi espalhado de forma proposital a prisão de Deodoro e Benjamim Constat pelo Visconde de Ouro preto, esse boato deu maior força para adesão geral dos militares a causa positivista e republicana).

Deodoro era amigo do rei D. Pedro II ao qual lhe deu vários cargos, tais como residente do Rio Grande e outras tantas condecorações.

Existem vários fatos curiosos, a exemplo do seu sobrinho e filho de coração Hermes da Fonseca que também governou o Brasil;

No dia 15, o Marechal mobilizou tropas e derrubou o Gabinete Ministerial, que era liderado pelo Visconde de Ouro Preto;

A proclamação só aconteceu no final e foi realizada por José do Patrocínio, vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Deodoro derrubou o gabinete ministerial e isso levou à formação de um governo provisório, e esse governo optou por nomear Deodoro da Fonseca como presidente do Brasil;

Outro fato curioso é que o maior beneficiado por este golpe, foi o parlamento brasileiro, já que dia 20/11/1889 teria renovação e o Imperador faria várias mudanças. Seu governo foi dividido em duas fases por alguns historiadores: provisória e constitucional.

O presidente decretou a separação do Estado e da Igreja, tornando o estado laico. Isso significa que o casamento na igreja não valia como lei, então precisou ser instituído o casamento civil; criação dos estados federativos;

criação do feriado de Tiradentes: para promover a defesa e exaltação da república, militar morto durante a Inconfidência Mineira; incentivo à industrialização; mudança na bandeira brasileira com lema positivista, esses são as principais mudanças no regime republicano feitas por Deodoro, além da nossa primeira Constituição.

O marechal não era muito diferente de um monarca habitual, era muito autoritário e foi esse um dos motivos centrais para a sua derrubada. O mandato constitucional de Deodoro durou apenas 9 meses, de fevereiro a novembro de 1891. Deodoro renunciou à presidência em 23 de novembro de 1891. No ano seguinte, morreu no dia 23 de agosto, vítima de uma forte crise de dispneia.